Абрахам покинул поле в матче с «Вероной» из-за травмы лица

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам был вынужденно заменён уже в начале матча.

Жозе Моуринью произвёл замену англичанина на 15-й минуте встречи, поскольку тот травмировал лицо. 25-летний форвард покинул поле, прикрывая глаз полотенцем. Место Абрахама на острие атаки римлян занял Андреа Белотти.

Матч «Рома» – «Верона» проходит в рамках 23-го тура Серии А. На момент замены счёт в поединке не был открыт.

Тэмми Абрахам отметился шестью забитыми мячами и четырьмя ассистами в 23 поединках нынешнего розыгрыша чемпионата Италии – второй показатель результативности в команде после Пауло Дибалы, также отсутствующего из-за травмы.