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Чемпионат Италии. Серия А

Дибала: Я хочу работать под руководством Моуринью в «Роме»

16 Февраля 2023 • 12:13 Комментировать
Рома
...
Верона
19.02 22:45

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала ответил на вопрос о пункте про отступные в его соглашении с клубом.

Журналист Фабрицио Романо опубликовал в социальной сети слова Дибалы, который заявил, что этот пункт является одной из причин диалога его агентов с «Ромой». Футболист не знает, что произойдет с ним в конце сезона, но он отметил, что хочет продолжать работать с наставником команды Жозе Моуринью и хочет побеждать с «Ромой».

Ранее сообщалось, что в услугах 29-летнего аргентинца заинтересован «Манчестер Юнайтед». Сумма отступных за Дибалу для зарубежных команд составляет 12 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Пауло Дибала
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