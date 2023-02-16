Дибала: Я хочу работать под руководством Моуринью в «Роме»

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала ответил на вопрос о пункте про отступные в его соглашении с клубом.

Журналист Фабрицио Романо опубликовал в социальной сети слова Дибалы, который заявил, что этот пункт является одной из причин диалога его агентов с «Ромой». Футболист не знает, что произойдет с ним в конце сезона, но он отметил, что хочет продолжать работать с наставником команды Жозе Моуринью и хочет побеждать с «Ромой».

Ранее сообщалось, что в услугах 29-летнего аргентинца заинтересован «Манчестер Юнайтед». Сумма отступных за Дибалу для зарубежных команд составляет 12 миллионов евро.