Журналист из Турции: «Галатасарай» не станет платить больше 10 млн евро за Дибалу, клуб хочет подписать Захаряна

Турецкий журналист Мехмет Озкан высказался о возможных трансферах «Галатасарая» текущей зимой.

Озкан заявил на YouTube-канале A Spor, что не владеет информацией о возможном переходе нападающего Пауло Дибалы в «Галатасарай». Журналист отметил, что если турецкий клуб совершит еще одну покупку на сумму более 10 миллионов евро, то это будет хавбек московского «Динамо» Арсен Захарян.

Ранее сообщалось, что 19-летний российский футболист отказался от перехода в «Галатасарай». По поводу Дибалы, в его соглашении с «Ромой» прописана сумма отступных, которая составляет 12 миллионов евро.