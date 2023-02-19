Моуринью прокомментировал отсутствие Дибалы и возвращение в старт Карсдорпа

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью ответил на вопросы журналистов перед стартовым свистком.

В проходящем сейчас матче против «Вероны» участвует Рик Карспдорп, долгое время конфликтовавший с Моуринью. Нидерландский футболист вышел с первых минут в поединке Серии А впервые с ноября.

«Карсдорп? Я не жду ничего особенного. Я ожидаю, что команда покажет привычную игру и выложится полностью, кто бы ни был на поле. Что касается Пауло Дибалы, то причина его отсутствия проста – он травмирован и не может играть. К сожалению, у меня просто не было другого выбора», – заявил в предматчевом интервью DAZN португальский наставник.