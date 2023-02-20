«Рома» скромно, но по делу одолела «Верону»

В 23-м туре Серии А «Рома» играла против аутсайдеров из «Вероны», которые не проигрывают уже четыре матча. Встреча получилась закрытой, но все же команды ушли от нулей. В начале поединка Тэмми Абрахам получил травму лица и был заменен. Голкипер гостей с трудом справился с ударом Леонардо Спинаццолы, а также рикошетом. Перед уходом на перерыв «волки» провели комбинацию, и Ола Сольбаккен с угла вратарской протолкнул мяч в сетку. В концовке Рожер Ибаньес сбросил мяч на Андреа Белотти, который пробил в упор, и вратарь среагировал.
Римляне победили со счетом 1:0 и делят третье место с «Миланом».
Протокол игры
|(1:0) Сольбаккен Ола45'
Патрисиу Руй•Манчини Джанлука•Смоллинг Крис• 38'Ибаньес Рожер•Карсдорп Рик70' (Залевски Никола (70') •Спинаццола Леонардо•Кристанте Бриан•Бове Эдоардо•Сольбаккен Ола70' (Челик Мехмет (70') •Эль-Шаарави Стефан86' (Вейналдум Джорджиньо (86') •Абрахам Тэмми15' (Белотти Андреа (15')
Монтипо Лоренцо•Маньяни Джанджакомо•Хиен Исак 28'46' (Коппола Диего (46') •Давидович Павел•Депаоли Фабио•Дойг Джош84' (Абильдгор Оливер (84') •Тамез Адриен•Дуда Ондрей•Нгонж Сириль 42'76' (Каллон Яя (76') •Лазович Дарко59' (Ласанья Кевин (59') •Гайч Адольфо Хулиан59' (Браф Джейден (59')
19 февраля. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
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