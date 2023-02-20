«Рома» скромно, но по делу одолела «Верону»

В 23-м туре Серии А «Рома» играла против аутсайдеров из «Вероны», которые не проигрывают уже четыре матча. Встреча получилась закрытой, но все же команды ушли от нулей. В начале поединка Тэмми Абрахам получил травму лица и был заменен. Голкипер гостей с трудом справился с ударом Леонардо Спинаццолы, а также рикошетом. Перед уходом на перерыв «волки» провели комбинацию, и Ола Сольбаккен с угла вратарской протолкнул мяч в сетку. В концовке Рожер Ибаньес сбросил мяч на Андреа Белотти, который пробил в упор, и вратарь среагировал.

Римляне победили со счетом 1:0 и делят третье место с «Миланом».