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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» скромно, но по делу одолела «Верону»

20 Февраля 2023 • 00:48 Комментировать
Рома
1:0
Верона
окончен

В 23-м туре Серии А «Рома» играла против аутсайдеров из «Вероны», которые не проигрывают уже четыре матча. Встреча получилась закрытой, но все же команды ушли от нулей. В начале поединка Тэмми Абрахам получил травму лица и был заменен. Голкипер гостей с трудом справился с ударом Леонардо Спинаццолы, а также рикошетом. Перед уходом на перерыв «волки» провели комбинацию, и Ола Сольбаккен с угла вратарской протолкнул мяч в сетку. В концовке Рожер Ибаньес сбросил мяч на Андреа Белотти, который пробил в упор, и вратарь среагировал.

Римляне победили со счетом 1:0 и делят третье место с «Миланом».

Протокол игры  
Рома1:0Верона
(1:0) Сольбаккен Ола45'  
Патрисиу РуйМанчини ДжанлукаСмоллинг Крис  38'Ибаньес РожерКарсдорп Рик 70' (Залевски Никола ( 70') Спинаццола ЛеонардоКристанте БрианБове ЭдоардоСольбаккен Ола 70' (Челик Мехмет ( 70') Эль-Шаарави Стефан 86' (Вейналдум Джорджиньо ( 86') Абрахам Тэмми 15' (Белотти Андреа ( 15')
Запасные: Боер ПьетроJordan MajchrzakПеллегрини ЛоренцоВольпато КристианЛьоренте ДиегоМатич НеманьяТахирович БенджаминСвилар МилеКумбулла МарашКамара Мохамед III
Монтипо ЛоренцоМаньяни ДжанджакомоХиен Исак  28' 46' (Коппола Диего ( 46') Давидович ПавелДепаоли ФабиоДойг Джош 84' (Абильдгор Оливер ( 84') Тамез АдриенДуда ОндрейНгонж Сириль  42' 76' (Каллон Яя ( 76') Лазович Дарко 59' (Ласанья Кевин ( 59') Гайч Адольфо Хулиан 59' (Браф Джейден ( 59')
Запасные: Берарди АлессандроТерраччано ФилиппоЧеккерини ФедерикоФараони МаркоВерди СимонеПерилли СимонеЗефёйк ДейовайсиоХуан Кабаль
19 февраля. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

 

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Рома Верона
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