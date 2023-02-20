Моуринью: «Мне есть что сказать, но говорить я буду только в конце сезона»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью не стал отвечать на вопрос о текущем положении дел.

Римский коллектив занимает третью строчку в турнирной таблице Серии А. После сегодняшней победы над «Вероной» (1:0) журналисты поинтересовались у португальца, превосходит ли команда его ожидания: «Мне есть что сказать, но сейчас не время для этого. За полтора года в «Роме» я не дал ни одного интервью – я беседую со СМИ только на пресс-конференциях, поскольку обязан это делать, чтобы клуб не оштрафовали. Никаких интервью вне пресс-конференций. Я всё скажу в конце сезона», – цитирует Football Italia Моуринью.