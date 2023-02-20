«Рома» впервые почти за 9 лет выиграла всухую 4 домашних матча кряду

«Рома» продлила удачную серию в чемпионате Италии в родных стенах.

Команда Жозе Моуринью обыграла «Верону» в поединке 23-го тура с минимальным счётом. По данным Opta, римлянам впервые с ноября 2014 года удалось выиграть всухую четыре подряд домашних матча в рамках Серии А – тогда серия достигла шести встреч, а рулевым «волков» на тот момент был Руди Гарсия.

До сегодняшнего успеха «Рома» одолела в родных стенах «Болонью» (1:0), «Фиорентину» (2:0) и «Эмполи» (2:0).

После 23 туров нынешнего розыгрыша Серии А столичный коллектив располагается на третьей строчке, отставая от лидирующего «Наполи» на 18 баллов.