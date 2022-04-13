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Чемпионат Италии. Серия А

Дзаппакоста об игре с «Лейпцигом»: «Ожидаем жесткой игры, надо переломить ситуацию»

13 Апреля 2022 • 17:00 Комментировать
Аталанта
...
РБ Лейпциг
14.04 19:45

Защитник «Аталанты» Давиде Дзаппакоста признался, что «Аталанта» все еще злится из-за поражения от «Сассуоло», но собирается дать бой «Лейпцигу» в ответном матче Лиги Европы.

«Конечно, мы злимся, но мы должны преобразовать это в положительную энергию. Ожидаем жесткой игры, надо переломить ситуацию и забыть об игре с «Сассуоло», — сказал защитник.

Победа в Лиге Европы может стать для «Аталанты» единственной возможностью пробиться в Лигу чемпионов на следующий сезон.

«Каждый игрок знает, как справляться с давлением, и это хорошо, потому что напряжение всегда может принести что-то большее», — сказал Дзаппакоста, которого цитирует Tuttoalanta.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Давиде Дзаппакоста
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АТАЛАНТА РБ ЛЕЙПЦИГ
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