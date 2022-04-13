Гасперини: «Если выйдем в полуфинал, Лига Европы станет приоритетом»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился с журналистами мыслями по поводу ответного матча Лиги Европы против «Лейпцига».

«Лейпциг — опасный соперник. Обе команды хотят победить; постараемся выйти в полуфинал», — сказал Гасперини на пресс-конференции.

Также он отметил, что победа в Лиге Европы может при определенных обстоятельствах стать приоритетней, чем удачной выступление в Серии А.

«Мы все еще можем претендовать на Европу через чемпионат Италии, но Лига Европы станет нашим приоритетом, если мы выйдем в полуфинал», — сказал Гасперини.