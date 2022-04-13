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Чемпионат Италии. Серия А

Гасперини: «Если выйдем в полуфинал, Лига Европы станет приоритетом»

13 Апреля 2022 • 17:05 Комментировать
Аталанта
...
РБ Лейпциг
14.04 19:45

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился с журналистами мыслями по поводу ответного матча Лиги Европы против «Лейпцига».

«Лейпциг — опасный соперник. Обе команды хотят победить; постараемся выйти в полуфинал», — сказал Гасперини на пресс-конференции.

Также он отметил, что победа в Лиге Европы может при определенных обстоятельствах стать приоритетней, чем удачной выступление в Серии А.

«Мы все еще можем претендовать на Европу через чемпионат Италии, но Лига Европы станет нашим приоритетом, если мы выйдем в полуфинал», — сказал Гасперини.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Джан Пьеро Гасперини
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АТАЛАНТА РБ ЛЕЙПЦИГ
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