Тедеско – о победе над «Аталантой»: «Мы отлично защищались и заслуженно прошли дальше»

Рулевой немецкого «РБ Лейпцига» Доменико Тедеско доволен игрой своей команды в гостевом поединке против «Аталанты».

«Красные быки» оформили выход в полуфинал, обыграв соперников из Бергамо со счётом 2:0 после ничьей в первой встрече.

«Мы очень рады, что преодолели это тяжёлое испытание. Мы знали, что нам нужно как можно сильнее ограничить пространство «Аталанте», не оставлять свободных зон Сапате. Мы прекрасно с этим справились, надёжно и компактно отыграв в обороне как в первом, так и во втором тайме. Нам также удавалось создавать моменты после контратак. Я горжусь командой.

Выход в полуфинал – историческое событие для «Лейпцига». Думаю, команда полностью это заслужила, если брать в расчёт все 180 минут противостояния», – заявил Тедеско.