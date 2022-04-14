Тедеско выбил Миранчука из еврокубков: «РБ Лейпциг» зачехлил «Аталанту» и вышел в полуфинал Лиги Европы

Алексей Миранчук вышел на замену, но не смог спасти свою команду.

Текущий сезон «Аталанта» проводит хуже, чем два предыдущих. И в чемпионате Италии она рискует не квалифицироваться в еврокубки, и в плей-офф Лиги чемпионов минувшей осенью не смогла пробиться. С другой стороны, это был для неё шанс выиграть первый евротрофей в своей истории – Лигу Европы. Который, к слову, даёт прямую путёвку в групповой этап Лиги чемпионов. Первый четвертьфинальный матч «Аталанты» в гостях у «РБ Лейпцига» получился интересным, с нереализованным пенальти, автоголом и несколькими попаданиями в каркас ворот. В целом ничья выглядела справедливым исходом, и логично, что в ответном матче выяснение отношений началось с нуля.

На пятой минуте Малиновский забросил на левый полуфланг Дзаппакосте, пальнувшему в ближний угол, но Гулачи был начеку. Вскоре Хенрихс наносил перспективный удар со средней дистанции, и мяч отскочил от Демирала на угловой. Могло показаться, что там подозрение на пенальти, но Демирал рукой всё-таки не сыграл. На пятнадцатой минуте Андре Силва с линии полукруга без подготовки пробил поверх створа. Локальным ответом «Аталанты» стала полудоставка-полуудар Малиновского с правого края, Гулачи отразил, а Дзаппакоста на добивании метров с семнадцати запустил мяч гораздо выше перекладины. Буквально на следующей же минуте Лаймер электричкой устроил забег по правому флангу со смещением и логично поделился мячом с Нкунку, поразившим левый угол (0:1).

На тридцатой минуте Нкунку имел возможность стать автором голевой передачи. Демирал не предотвратил его пас слева на Анхелиньо, низом не очень опасно пробившего в дальний угол, который контролировал Муссо. Гости, в свою очередь, пытались отыграться. Фройлер выкатил на подступы к штрафной Коопмейнерсу, вдарившему немного выше. Почти сразу Сапата справа снабдил мячом того же Коопмейнерса, чья мощная попытка оказалась заблокирована. На сороковой минуте Анхелиньо высоко навесил с левого края за дальний угол вратарской, Андре Силва скинул поперечно головой, и Муссо должен был забирать мяч, но Демирал решил вмешаться и вынести сферу на угловой. Корнер этот закончился весьма тревожным выстрелом Лаймера с левой стороны мимо дальнего угла.

В начале второго тайма «РБ Лейпциг» чуть не получил в свои ворота пенальти. Малиновский пробил со штрафного, мяч попал в руку находившегося в стенке Ольмо, арбитр Лаос пошёл смотреть повтор. После консультаций с видеоассистентами главный судья решил не ставить одиннадцатиметровый, поскольку мяч отскочил в запястье Ольмо от плеча. На 56-й минуте хозяевам повезло не быть наказанными за ошибку вратаря. Муссо пропустил мяч рядом с руками, когда Нкунку делал низом короткий пас на Лаймера. Бергамаски отскочили в том моменте, потому что адресат не конвертировал ситуацию в гол. На 63-й минуте хорошим шансом не воспользовались визитёры. Хатебур тянулся к забросу на правом краю вратарской, да не попал в створ. Возле других ворот Нкунку с острого угла не справился с Муссо. Спасать «богиню» Гасперини выпустил Миранчука, но он ей не помог. Сапата без успехов нанёс пару верховых ударов, а на 87-й минуте всё стало очевидно на 99 процентов. Нкунку вышел на рандеву с Муссо и получил от того внутри чужой штрафной по ноге. Сам пострадавший чётко реализовал пенальти в левый угол, хотя Муссо почти достал этот мяч. 0:2 – команда Доменико Тедеско следует в полуфинал Лиги Европы, выбивая из еврокубков «Аталанту» с Алексеем Миранчуком.

Кирилл Иванцов