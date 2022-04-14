Главный тренер «Аталанты» Джанпьеро Гасперини прокомментировал поражение от «РБ Лейпцига» (0:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Мы должны быть довольны пройденным путем. В этом сезоне нам немного не хватает чего-то в нападении по сравнению с прошлыми годами», — цитирует Гасперини Tuttomercatoweb.

Специалист добавил, что несмотря на длительные атаки, мы так и не смогли найти правильную игру. Также тренер напомнил, что у команды осталось семь матчей до конца чемпионата Италии, в которых «Аталанте» необходимо добиться победы.

Первый матч, который пошел в Германии, завершился со счетом 1:1. Ответная игра, которая проходила в Бергамо, и завершилась со счетом 2:0 в пользу «быков», тем самым, команда Доменико Тедеско вышла в полуфинал Лиги Европы.