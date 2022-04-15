Скауты «Манчестер Юнайтед» просмотрели Нкунку

Скауты «красных дьяволов» посетили ответный поединок «Лейпцига» и «Аталанты» в Лиге Европы для того, чтобы оценить игру французского полузащитника Кристофера Нкунку.

Манчестерская команда планирует летом подписать 24-летнего французского футболиста. На подписании Нкунку настаивает нынешний главный тренер «красных дьяволов» Ральф Рангник. В услугах француза также заинтересованы боссы «ПСЖ». Парижский клуб готов выложить за Кристофера солидные 70 миллионов евро.

Напомним, что в ответном матче с «Аталантой» Нкунку оформил дубль и помог своей команде добыть путёвку в полуфинал Лиги Европы.