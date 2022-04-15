Де Рон: «Аталанта» сделает всё возможное для того, чтобы вернуться в еврокубки

Голландский полузащитник «Аталанты» Мартен де Рон высказался после вылета своей команды из Лиги Европы от «Лейпцига».

Де Рон сказал, что он слишком разочарован итоговым результатом для того, чтобы что-то комментировать. Мартен отметил, что команда из Бергамо сделает всё возможное для того, чтобы в следующем сезоне снова вернуться в еврокубки. Голландец добавил, что за семь матчей Серии А «Аталанта» ещё может исправить турнирное положение.

Напомним, что на данный момент бергамаски занимают лишь восьмую позицию в турнирной таблице итальянского чемпионата.