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Лига Европы

Де Рон: «Аталанта» сделает всё возможное для того, чтобы вернуться в еврокубки

15 Апреля 2022 • 11:39 Комментировать
Аталанта
0:2
РБ Лейпциг
окончен

Голландский полузащитник «Аталанты» Мартен де Рон высказался после вылета своей команды из Лиги Европы от «Лейпцига».

Де Рон сказал, что он слишком разочарован итоговым результатом для того, чтобы что-то комментировать. Мартен отметил, что команда из Бергамо сделает всё возможное для того, чтобы в следующем сезоне снова вернуться в еврокубки. Голландец добавил, что за семь матчей Серии А «Аталанта» ещё может исправить турнирное положение.

Напомним, что на данный момент бергамаски занимают лишь восьмую позицию в турнирной таблице итальянского чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Лига Европы Серия А Мартен де Рон
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