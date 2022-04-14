Тедеско прокомментировал выход «РБ Лейпцига» в полуфинал Лиги Европы

Главный тренер «РБ Лейпциг Доменико Тедеско высказался о победе над «Аталантой» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Мы очень рады, что прошли это сложное испытание. Нам удалось выполнить план на игру как нельзя лучше, мы хорошо оборонялись, не опускались ни в первом, ни во втором тайме, — цитирует Тедеско Tuttomercatoweb.

Тренер добавил, что его команда хорошо справилась с прессингом и в общем хорошо защищалась. Тедеско заявил, что «быки» смогли подавить «Аталанту» и пройти в полуфинал.

Напомним, первый матч между командами завершился со счетом 1:1. В ответном матче «Аталанта» на своем поле проиграла «РБ Лейпцигу» со счетом 0:2. Таким образом, «быки» прошли дальше в полуфинал.