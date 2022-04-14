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Тедеско прокомментировал выход «РБ Лейпцига» в полуфинал Лиги Европы

14 Апреля 2022 • 22:47 Комментировать
Аталанта
0:2
РБ Лейпциг
окончен

Главный тренер «РБ Лейпциг Доменико Тедеско высказался о победе над «Аталантой» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Мы очень рады, что прошли это сложное испытание. Нам удалось выполнить план на игру как нельзя лучше, мы хорошо оборонялись, не опускались ни в первом, ни во втором тайме, — цитирует Тедеско Tuttomercatoweb.

Тренер добавил, что его команда хорошо справилась с прессингом и в общем хорошо защищалась. Тедеско заявил, что «быки» смогли подавить «Аталанту» и пройти в полуфинал.

Напомним, первый матч между командами завершился со счетом 1:1. В ответном матче «Аталанта» на своем поле проиграла «РБ Лейпцигу» со счетом 0:2. Таким образом, «быки» прошли дальше в полуфинал.


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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Лига Европы РБ Лейпциг Доменико Тедеско
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Идет 51 минута Барселона 0:2 Айнтрахт Фр 1.46 4.70 7.00
Идет 49 минута Глазго Рейнджерс 2:0 Брага 1.77 3.70 4.90
Идет 51 минута Лион 0:3 Вест Хэм 2.13 3.40 3.65
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