Тедеско поделился ожиданиями от ответного матча с «Аталантой»

Наставник «Лейпцига» Доменико Тедеско поделился с журналистами ожиданиями от ответного четвертьфинального поединка в Лиге Европы с «Аталантой».

Тедеско сказал, что его команда находится в прекрасной форме и с нетерпением ждёт матча в Бергамо. Доменико отметил, что «быки» проанализировали свои ошибки в первом поединке и теперь точно знают, что нужно сделать для победы. Тренер «Лейпцига» добавил, что во втором матче его подопечным нужно будет чаще оказывать давление на соперников.

Напомним, что в первом матче между «Аталантой» и «Лейпицгом» была зафиксирована ничья со счётом 1:1.