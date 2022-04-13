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Тедеско поделился ожиданиями от ответного матча с «Аталантой»

13 Апреля 2022 • 13:26 Комментировать
Аталанта
...
РБ Лейпциг
14.04 19:45

Наставник «Лейпцига» Доменико Тедеско поделился с журналистами ожиданиями от ответного четвертьфинального поединка в Лиге Европы с «Аталантой».

Тедеско сказал, что его команда находится в прекрасной форме и с нетерпением ждёт матча в Бергамо. Доменико отметил, что «быки» проанализировали свои ошибки в первом поединке и теперь точно знают, что нужно сделать для победы. Тренер «Лейпцига» добавил, что во втором матче его подопечным нужно будет чаще оказывать давление на соперников.

Напомним, что в первом матче между «Аталантой» и «Лейпицгом» была зафиксирована ничья со счётом 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Лига Европы РБ Лейпциг Доменико Тедеско
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АТАЛАНТА РБ ЛЕЙПЦИГ
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