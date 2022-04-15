Гулачи: «Лейпциг» усвоил урок, полученный в первом матче

Голкипер «Лейпцига» Петер Гулачи высказался по поводу победы своей команды в ответном четвертьфинальном поединке Лиги Европы над «Аталантой».

Гулачи сказал, что футболисты немецкой команды усвоили урок, полученный в первом матче с бергамасками. Венгерский вратарь отметил, что «Лейпциг» по итогу двух поединков был намного сильнее и заслуженно прошёл в следующий раунд плей-офф, хотя и «Аталанта» была хороша.

Напомним, что «Лейпциг» по сумме двух матчей добыл путёвку в полуфинал Лиги Европы, где встретится с шотландским клубом «Рейнджерс».