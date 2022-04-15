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Лига Европы

Гулачи: «Лейпциг» усвоил урок, полученный в первом матче

15 Апреля 2022 • 10:27 Комментировать
Аталанта
0:2
РБ Лейпциг
окончен

Голкипер «Лейпцига» Петер Гулачи высказался по поводу победы своей команды в ответном четвертьфинальном поединке Лиги Европы над «Аталантой».

Гулачи сказал, что футболисты немецкой команды усвоили урок, полученный в первом матче с бергамасками. Венгерский вратарь отметил, что «Лейпциг» по итогу двух поединков был намного сильнее и заслуженно прошёл в следующий раунд плей-офф, хотя и «Аталанта» была хороша.

Напомним, что «Лейпциг» по сумме двух матчей добыл путёвку в полуфинал Лиги Европы, где встретится с шотландским клубом «Рейнджерс».

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Лига Европы РБ Лейпциг Петер Гулачи
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