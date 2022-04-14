Гасперини – о поражении от «Лейпцига»: «Мы провели достойный матч»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал поражение от «РБ Лейпцига» в четвертьфинале Лиги Европы.

Встреча в Италии завершилась победой немецкой команды (2:0). Неделей ранее в Германии была зафиксирована ничья 1:1.

«Игра была равной. Мы сыграли хорошо, много атаковали, но плохо реализовали шансы. «Лейпциг» очень опасен, отличная команда. Они всегда так играют: быстро и интенсивно, при этом очень компактно, но резко выбегают в контратаки. Временами это удаётся им великолепно.

К сожалению, в последние недели нам трудно даются последний пас и завершение атаки. Мы будем готовиться к оставшимся матчам сезона. Нам нужно одержать очень много побед, чтобы исправить положение в чемпионате», – отметил наставник бергамасков на послематчевой пресс-конференции.