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Миранчук остался в запасе на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы против «РБ Лейпцига»

14 Апреля 2022 • 18:45 Комментировать
Аталанта
...
РБ Лейпциг
Через 0 ч. 21 мин.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук остался на скамейке запасных на ответный матч четвертьфинала Лиги Европы против «РБ Лейпцига». Встреча состоится в Бергамо, матч рассудит испанская бригада арбитров во главе с Антонио Матеу Лаосом. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск.

«Аталанта»: Муссо, де Роон, Демирал, Паломино, Хатебур, Коомпейнерс, Фройлер (К), Дзапакоста, Малиновский, Бога, Сапата.

Напомним, первый матч, который прошел в Германии, завершился со счетом 1:1.

В текущем сезоне 26-летний Миранчук сыграл 22 матча за «Аталанту», забил 2 мяча и отдал 5 голевых передач.

 


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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Лига Европы Алексей Миранчук РБ Лейпциг
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АТАЛАНТА РБ ЛЕЙПЦИГ
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14.04  19:45 Аталанта ... РБ Лейпциг 2.19 3.50 3.35
14.04  22:00 Барселона ... Айнтрахт Фр 1.46 4.70 7.00
14.04  22:00 Глазго Рейнджерс ... Брага 1.77 3.70 4.90
14.04  22:00 Лион ... Вест Хэм 2.13 3.40 3.65
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Миранчук остался в запасе на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы против «РБ Лейпцига»
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