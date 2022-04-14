Миранчук остался в запасе на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы против «РБ Лейпцига»

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук остался на скамейке запасных на ответный матч четвертьфинала Лиги Европы против «РБ Лейпцига». Встреча состоится в Бергамо, матч рассудит испанская бригада арбитров во главе с Антонио Матеу Лаосом. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск.

«Аталанта»: Муссо, де Роон, Демирал, Паломино, Хатебур, Коомпейнерс, Фройлер (К), Дзапакоста, Малиновский, Бога, Сапата.

Напомним, первый матч, который прошел в Германии, завершился со счетом 1:1.

В текущем сезоне 26-летний Миранчук сыграл 22 матча за «Аталанту», забил 2 мяча и отдал 5 голевых передач.