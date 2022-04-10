«Интер» готов расстаться с Санчесом

Нападающий миланского «Интера» Алексис Санчес может быть отпущен этим летом.

Контракт 33-летнего чилийца рассчитан до лета 2023 года, но в «Интере» планируют расстаться с игроком за год до истечения договора. Как сообщает Calciomercato, всё дело в громадной зарплате возрастного нападающего: боссы «нерадзурри» хотят как можно скорее избавить себя от обязательств по текущему соглашению с Санчесом.

По информации источника, расторжение контракта с возрастным футболистом может обойтись «Интеру» в 4 млн евро.

Алексис Санчес забил 7 голов и ассистировал 5 раз в 31 поединке сезона 2021/22 за коллектив из Милана.