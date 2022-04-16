Мотта прокомментировал поражение от «Интера»

Тридцать третий тур чемпионата Италии начался с гостевой победы миланского «Интера» над «Специей». Бывший футболист «Интера», а ныне наставник «Специи» Тьяго Мотта прокомментировал итоги матча. Он похвалил «Интер» за солидный футбол, но также выразил удовлетворение и игрой своей команды

- Я доволен игрой команды, мы еще раз показали, что можем сражаться с большими командами до конца, не сдаваясь. «Интер» - команда, которая сражается за победу в чемпионате, а мы держали ее в напряжении все 90 минут, даже могли еще и счет сравнять под конец матча, - заявил Мотта, слова которого цитирует ITASportPress.