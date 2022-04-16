«Интер» не проигрывает в Серии А в 7 матчах кряду

Миланский «Интер» под шефством Симоне Индзаги не проигрывает в национальном чемпионате в семи матчах кряду.

«Чёрно-синие» сумели в матче 33-го тура уверенно переиграть «Специю» со счётом 3:1. Команда Симоне Индзаги продолжает борьбу за второй чемпионский титул кряду. В последних семи встречах итальянского чемпионата футболисты «Интера» одержали четыре победы и трижды сыграли вничью.

На данный момент миланский клуб занимает вторую строчку в турнирной таблице. Стоит отметить, что «Интер» отстаёт от «Милана» на два очка, но имеет ещё одну игру в запасе.