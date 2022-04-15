«Интер» взял дежурные три очка в матче со «Специей»

Миланский «Интер» начал тридцать третий тур чемпионата Италии с победы над «Специей», «Интер» не стал повторять ошибок земляков из «Милана», которые проиграли «Специи» в домашнем матче и отнесся к сопернику со всей строгостью.

Голы Брозовича, Мартинеса и Алексиса Санчеса позволили «Интеру» выйти на чистое первое место в турнирной таблице, но сегодня вечером играет также и «Милан».