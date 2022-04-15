«Интер» взял дежурные три очка в матче со «Специей»

Миланский «Интер» начал тридцать третий тур чемпионата Италии с победы над «Специей», «Интер» не стал повторять ошибок земляков из «Милана», которые проиграли «Специи» в домашнем матче и отнесся к сопернику со всей строгостью.
Голы Брозовича, Мартинеса и Алексиса Санчеса позволили «Интеру» выйти на чистое первое место в турнирной таблице, но сегодня вечером играет также и «Милан».
Протокол игры
|31'Брозович Марсело (0:1)
|73'Мартинес Лаутаро (0:2)
|(1:2) Маджоре Джулио88'
Проведель Иван•Амьен-Аду Кельвен•Эрлич Мартин•Николау Димитрис • 86'Реца Аркадиуш 37' (Феррер Сальвадор ( 37') •Маджоре Джулио•Кивёр Якуб•Гьяси Эммануэль•Коваленко Виктор 46' (Агудело Кевин ( 46') •Бастони Симоне 10' 60' (Верде Даниэле ( 60') •Манай Рей 60' (Нзола М'Бала ( 60'Антист Жанис 70')
Ханданович Самир•Д'Амброзио Данило•Шкриньяр Милан•Бастони Алессандро 82' (Де Врей Стефан ( 82') •Дюмфрис Дензел 75' (Дармиан Маттео ( 75') •Барелла Николо•Брозович Марсело•Чалханоглу Хакан 75' (Видаль Артуро ( 75') •Перишич Иван•Корреа Хоакин 60' (Санчес Алексис ( 60') •Джеко Эдин 60' (Мартинес Лаутаро ( 60')
15 апреля. Стадион "Альберто Пиччи" (Ля-Специя).