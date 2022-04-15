Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» взял дежурные три очка в матче со «Специей»

15 Апреля 2022 • 21:59 Комментировать
Специя
1:3
Интер Милан
окончен

Миланский «Интер» начал тридцать третий тур чемпионата Италии с победы над «Специей», «Интер» не стал повторять ошибок земляков из «Милана», которые проиграли «Специи» в домашнем матче и отнесся к сопернику со всей строгостью.

Голы Брозовича, Мартинеса и Алексиса Санчеса позволили «Интеру» выйти на чистое первое место в турнирной таблице, но сегодня вечером играет также и «Милан». 

Протокол игры  
Специя 1:2Интер Милан
  31'Брозович Марсело (0:1)
  73'Мартинес Лаутаро (0:2)
(1:2) Маджоре Джулио88'   
Проведель ИванАмьен-Аду КельвенЭрлич МартинНиколау Димитрис   86'Реца Аркадиуш  37' (Феррер Сальвадор (  37') Маджоре ДжулиоКивёр ЯкубГьяси ЭммануэльКоваленко Виктор  46' (Агудело Кевин (  46') Бастони Симоне   10'  60' (Верде Даниэле (  60') Манай Рей  60' (Нзола М'Бала (  60'Антист Жанис  70')
Запасные: Зовко ПетарБертола НиколоЗут ЙерунСала ЯкопоХристов ПеткоНгиамба Орельен
Ханданович СамирД'Амброзио ДанилоШкриньяр МиланБастони Алессандро  82' (Де Врей Стефан (  82') Дюмфрис Дензел  75' (Дармиан Маттео (  75') Барелла НиколоБрозович МарселоЧалханоглу Хакан  75' (Видаль Артуро (  75') Перишич ИванКорреа Хоакин  60' (Санчес Алексис (  60') Джеко Эдин  60' (Мартинес Лаутаро (  60')
Запасные: Весино МатиасКайседо ФелипеГосенс РобинИонуц Андрей РадуГальярдини РобертоРаноккия АндреаДимарко Федерико
15 апреля. Стадион "Альберто Пиччи" (Ля-Специя).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Специя
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Специя 1:3 Интер Милан 10.00 5.10 1.35
Идет 72 минута Милан 1:0 Дженоа 1.34 5.20 10.00
16.04  13:30 Кальяри ... Сассуоло 2.95 3.80 2.29
16.04  15:30 Удинезе ... Эмполи 1.94 3.75 3.85
16.04  15:30 Сампдория ... Салернитана 1.75 3.90 4.70
16.04  17:30 Фиорентина ... Венеция 1.47 4.50 7.20
16.04  19:30 Ювентус ... Болонья 0.00 0.00 0.00
16.04  21:45 Лацио ... Торино 1.79 3.90 4.40
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Апреля
23:26 · Англия. Премьер-лига
«Милан» и «Ювентус» готовы поспорить с «Ливерпулем» за Сучича
21:59 · Италия. Серия А
«Интер» взял дежурные три очка в матче со «Специей»
21:39 · Италия. Серия А
«Милан» объявил состав на матч с «Дженоа», Беннасер сыграет с самого начала
21:31 · Италия. Серия А
Кокорина включили в заявку «Фиорентины» на очередной матч Серии А
21:30 · Италия. Серия А
«Милан» — «Дженоа»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:0
21:00 · Италия. Серия А
Ночерино верит в «Милан»
20:28 · Италия. Серия А
Веа: «Ибрагимович - это легенда, необходимо продлить контракт с ним» 1
19:30 · Италия. Серия А
«Специя» — «Интер»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:3
19:28 · Италия. Серия А
Дибале никогда не нравилась АПЛ 1
18:24 · Италия. Серия А
«Наполи» готов продлить контракт с Мертенсом
16:58 · Италия. Серия А
Аллегри опроверг слухи о конфликте с Недведом
15:51 · Италия. Серия А
Мбаппе написал «Зебра» - и поклонники «Ювентуса» замерли от неожиданности 2
15:40 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» нацелился на Аррисабалагу
15:35 · Италия. Серия А
Мората считает, что «Ювентусу» не дали пенальти в финале Лиги чемпионов 2015 года против «Барселоны» 1
15:02 · Италия. Серия А
«Милан» может перейти к новому владельцу
Все новости
Рекомендуем