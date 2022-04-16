Блессин: «Нам не хватало моментов»

В матче тридцать третьего тура итальянской Серии А лидер чемпионата Италии «Милан» принимал дома «Дженоа» и добился победы, забив два мяча. Немецкий наставник «Дженоа» Александр Блессин прокомментировал итоги матча. Он считает, что его команда неплохо проявила себя, но не создавала достаточного количества моментов.

- Я доволен выступлением ребят, хотя нам и не удалось создать достаточного количества моментов. Думаю, что мы на правильном пути в борьбе за выживание. Заработать очки у «Милана» дома непросто, мы старались, были мотивированы, но этого оказалось недостаточно, - заявил Блессин, слова которого ITASportPress.