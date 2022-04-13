Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Раноккья близок к уходу из «Интера»

13 Апреля 2022 • 01:35 Комментировать
Специя
...
Интер Милан
10.00 5.30 1.30
15.04 20:00

Итальянский защитник «Интера» Андреа Раноккья близок к расставанию с «Интером» после одиннадцати лет выступлений в составе клуба. Как сообщает Calciomercato.it, руководство клуба уже уведомило агента игрока о том, что не будет активировать опцию о продлении контракта с ним.

В нынешнем сезоне футболист провел в составе «Интера» всего лишь пять матчей, что и является красноречивым ответом на вопрос, почему расставание подходит к концу.

С другой стороны, Данило Д'Амброзио останется в «Интере» еще как минимум на сезон - с ним контракт будет продлен.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Андреа Раноккья Данило Д’Амброзио
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПЕЦИЯ ИНТЕР МИЛАН
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Апреля
01:35 · Италия. Серия А
Раноккья близок к уходу из «Интера»
01:27 · Италия. Серия А
Липпи: «Меня звали в «Милан», но из «Ювентуса» трудно уходить»
00:10 · Италия. Серия А
Роналдиньо видит Мальдини будущим президентом Италии
12 Апреля
23:41 · Италия. Серия А
«Он может играть и до 50» - Роналдиньо восхищается Ибрагимовичем
23:17 · Италия. Серия А
Роналдиньо пожелал «Милану» победы в чемпионате
22:17 · Италия. Серия А
Арнаутович - первый австрийский игрок за последние 65 лет, который забил десять голов в Серии А
19:05 · Италия. Серия А
Ибрагимович вновь выбыл из-за травмы. Игрок на этот раз пропустит 10 дней 1
18:50 · Италия. Серия А
Кафу считает, что «Милану» не хватает лидера 3
15:55 · Италия. Серия А
Дибала хочет оформить переход в «Интер» как можно быстрее
15:53 · Италия. Серия А
Кьяер: «В Италии мне нравится всё: еда, культура, природа, люди и футбол»
15:24 · Германия. Бундеслига
«Барселона» и «Ювентус» включились в борьбу за Бенсебаини
14:33 · Италия. Серия А
«Лацио» находится на завершающей стадии подписания Романьоли
14:23 · Италия. Серия А
РаноккИя покинет «Интер» в конце сезона
14:18 · Италия. Серия А
«Ювентус» хочет заменить Алекса Сандро защитником «Челси» Эмерсоном 1
14:09 · Италия. Серия А
Главный тренер «Будё-Глимт» дисквалифицирован УЕФА
Все новости
Рекомендуем