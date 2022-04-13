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Чемпионат Италии. Серия А

Шкриньяр подпишет долгосрочный контракт с «Интером», несмотря на интерес из АПЛ

13 Апреля 2022 • 20:08 Комментировать
Специя
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Интер Милан
9.50 5.40 1.30
15.04 20:00

По данным источника, Милан Шкриньяр продолжит выступать за «Интер» в следующем сезоне.

27-летний словак, как сообщалось, был интересен «Тоттенхэму», «Манчестер Юнайтед» и другим английским клубам. Согласно сведениям Fichajes, центральный защитник вряд ли покинет «Интер», поскольку уже в ближайшее время может заключить с миланцами новый четырёхлетний контракт с зарплатой в 5 млн евро за сезон.

Действующее соглашение Милана Шкриньяра с «нерадзурри» истекает следующим летом. Трансферная стоимость футболиста сборной Словакии оценивается порталом Transfermarkt в 65 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Шкриньяр
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