Руководство «Интера» раздумывает над тем, чтобы оставить Санчеса

Нападающий «Интера» Алексис Санчес может остаться в своём нынешнем клубе, сообщает Calciomercato.

По информации источника, чилиец является ключевым футболистом для главного тренера «Интера» Симоне Индзаги. Поэтому руководство клуба готово оставить форварда в команде, несмотря на то, что ранее планировало от него избавиться.

Действующий контракт Санчеса с чёрно-синими рассчитан до лета следующего года. За «Интер» 33-летний чилиец выступает уже третий сезон. Ранее он защищал цвета «Барселоны», «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Санчес провёл в составе итальянской команды 31 матч во всех турнирах, забив семь мячей и отдав пять результативных передач.