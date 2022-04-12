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Чемпионат Италии. Серия А

Руководство «Интера» раздумывает над тем, чтобы оставить Санчеса

12 Апреля 2022 • 13:37 Комментировать
Специя
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Интер Милан
9.50 5.50 1.30
15.04 20:00

Нападающий «Интера» Алексис Санчес может остаться в своём нынешнем клубе, сообщает Calciomercato.

По информации источника, чилиец является ключевым футболистом для главного тренера «Интера» Симоне Индзаги. Поэтому руководство клуба готово оставить форварда в команде, несмотря на то, что ранее планировало от него избавиться.

Действующий контракт Санчеса с чёрно-синими рассчитан до лета следующего года. За «Интер» 33-летний чилиец выступает уже третий сезон. Ранее он защищал цвета «Барселоны», «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Санчес провёл в составе итальянской команды 31 матч во всех турнирах, забив семь мячей и отдав пять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Алексис Санчес
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