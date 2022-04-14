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Чемпионат Италии. Серия А

Бывший защитник «Интера» призвал клуб сохранить де Врея

14 Апреля 2022 • 18:03 Комментировать (1)
Специя
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Интер Милан
10.00 5.50 1.30
15.04 20:00
Бывший защитник миланского «Интера» Арон Винтер призвал клуб сохранить Стефана де Врея, который стал одной из главных трансферных целей лондонского «Тоттенхэма». В приглашении игрока заинтересован лично тренер «шпор» Антонио Конте, который возглавлял «Интер» до конца прошлого сезона.
 
«Я бы подумал дважды, прежде чем продавать его. Где они могут найти защитника лучше? Я всегда чувствовал тесную связь с ним. Возможно, потому, что мы проделали один и тот же путь в Италии, сначала в «Лацио», а затем в «Интере». Он хороший парень, и мне нравится, как он защищается», – цитирует Винтера La Gazzetta della Sport.
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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Стефан Де Врей Арон Винтер
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15.04  20:00 Специя ... Интер Милан 7.40 5.00 1.41
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