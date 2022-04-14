Бывший защитник «Интера» призвал клуб сохранить де Врея

Бывший защитник миланского «Интера» Арон Винтер призвал клуб сохранить Стефана де Врея, который стал одной из главных трансферных целей лондонского «Тоттенхэма». В приглашении игрока заинтересован лично тренер «шпор» Антонио Конте, который возглавлял «Интер» до конца прошлого сезона.

«Я бы подумал дважды, прежде чем продавать его. Где они могут найти защитника лучше? Я всегда чувствовал тесную связь с ним. Возможно, потому, что мы проделали один и тот же путь в Италии, сначала в «Лацио», а затем в «Интере». Он хороший парень, и мне нравится, как он защищается», – цитирует Винтера La Gazzetta della Sport.