Хвича договорился с «Наполи» о 5-летнем контракте

Бывший полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия прошёл первую часть медосмотра в «Наполи» и говтов подписать с итальянским клубом 5-летний контракт, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, зарплата грузинского футболиста в новом клубе составит 1.5 миллиона евро за сезон. Все условия контракта согласованы, теперь стороны ждут открытия летнего трансферного окна.

Напомним, ранее Кварацхелия воспользовался опцией ФИФА, разрешившей всем легионерам, выступающим в РПЛ, приостановить действия своих контрактов с российскими клубами в одностороннем порядке. Хвича подписал краткосрочное соглашение с батумским «Динамо», за которое успел провести два матча.

В текущем сезоне РПЛ 21-летний вингер провёл за казанцев 19 матчей, в которых забил два мяча и отдал пять результативных передач.