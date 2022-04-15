Симоне Индзаги доволен успехом

Миланский «Интер» начал тридцать третий тур чемпионата Италии с победы над «Специей», и Симоне Индзаги, наставник миланского клуба, доволен победой. Он считает, что его футболисты проявили зрелость в матче с соперником, который ранее умудрился оставить не у дел «Милан», причем на его поле.

- Мы знали, что тут будет непросто, но команда проявила зрелость. Мы сыграли так, как будто это последний матч сезона. Первый тайм был чуть хаотичным, в начале второй половины игры мы упустили возможности, и это не понравилось мне, но в остальном мы сыграли очень хорошо, - заявил Индзаги, слова которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.