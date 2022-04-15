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Чемпионат Италии. Серия А

Симоне Индзаги доволен успехом

15 Апреля 2022 • 23:39 Комментировать
Специя
1:3
Интер Милан
окончен

Миланский «Интер» начал тридцать третий тур чемпионата Италии с победы над «Специей», и Симоне Индзаги, наставник миланского клуба, доволен победой. Он считает, что его футболисты проявили зрелость в матче с соперником, который ранее умудрился оставить не у дел «Милан», причем на его поле.

- Мы знали, что тут будет непросто, но команда проявила зрелость. Мы сыграли так, как будто это последний матч сезона. Первый тайм был чуть хаотичным, в начале второй половины игры мы упустили возможности, и это не понравилось мне, но в остальном мы сыграли очень хорошо, - заявил Индзаги, слова которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги
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окончен Специя 1:3 Интер Милан 10.00 5.10 1.35
окончен Милан 2:0 Дженоа 1.35 4.80 10.50
16.04  13:30 Кальяри ... Сассуоло 2.95 3.80 2.29
16.04  15:30 Удинезе ... Эмполи 1.94 3.75 3.85
16.04  15:30 Сампдория ... Салернитана 1.75 3.90 4.70
16.04  17:30 Фиорентина ... Венеция 1.47 4.50 7.20
16.04  19:30 Ювентус ... Болонья 0.00 0.00 0.00
16.04  21:45 Лацио ... Торино 1.79 3.90 4.40
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