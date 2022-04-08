Рибери попросили выбрать среди Мбаппе, Холанна и Влаховича - француз сделал свой выбор

Бывшую звезду мюнхенской «Баварии» и французской сборной Франка Рибери попросили выбрать среди самых перспективных молодых нападающих Европы. Речь, прежде всего, о Килиане Мбаппе, Душане Влаховиче и Эрлинге Холанне. Рибери, ныне выступающий в составе итальянской «Салернитаны», сделал свой выбор в пользу соотечественника.

- Они все заметно отличаются друг от друга, но из всех них больше всего мне импонирует Мбаппе. Впрочем, должен заметить - хороши все трое, очень хороши, - заявил Рибери, слова которого цитирует calcionapoli1926.it.