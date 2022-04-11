Моуринью извинился за слова своего помощника

Жозе Моуринью принёс извинения наставнику «Салернитаны» за слова одного из своих помощников во время матча.

По признанию Моуринью, один из представителей тренерского штаба «Ромы», ввязавшись в конфликт с тренером соперников, заявил, что «Салернитана» обречена на вылет из Серии А.

«Кто-то из нашей скамейки сказал им, что «Салернитана» вылетает в Серию Б. Как человек, ответственный за свой персонал, я приношу извинения. Было сказано несколько лишних слов. Мы – цивилизованные люди. Всё, что происходит на поле, не должно выходить за его пределы», – заявил португалец на послематчевой пресс-конференции.

«Салернитана» занимает последнюю строчку в чемпионате Италии. Аутсайдер едва не сотворил ситуацию в Риме, однако «Рома» вырвала победу, забив на 81-й и 85-й минутах.