«Приношу извинения, что упомянул его славное имя»: директор «Салернитаны» наехал на Моуринью

Спортивный директор «Салернитаны» Вальтер Сабатини эмоционально высказался по поводу главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью.

Сабатини саркастично заявил о том, что извиняется за то, что упомянул славное имя Моуринью, который является просто полубогом. Вальтер отметил, что Жозе скажет о том, что директор «Салернитаны» не выигрывал титулы и это будет чистой правдой, но поведение португальского тренера и игроков «Ромы» было неприемлемым.

Напомним, что до этого Сабатини пожаловался журналистам на поведение футболистов и тренеров «Ромы», которые во время матча с «Салернитаной» постоянно оскорбляли арбитров и соперников.