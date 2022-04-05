Моуринью рассказал об изменениях в своём характере

Наставник итальянской «Ромы» Жозе Моуринью рассказал, как поменялось его отношение к победам за последние годы.

«Долгие годы я хотел побеждать прежде всего для самого себя. Сейчас я жажду побед так же сильно или даже больше, но уже не для себя, а для игроков, которые никогда ничего не выигрывали, я хочу им помочь.

Также я гораздо больше думаю об обычных болельщиках, которые улыбаются, когда их команда побеждает, и на протяжении всей недели испытывают радость из-за выигрыша своей команды. Да, я всё ещё помешан на победах, но не ради себя, как это было раньше», – передаёт слова португальского специалиста L’Osservatore Romano.