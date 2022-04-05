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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью рассказал об изменениях в своём характере

05 Апреля 2022 • 21:18 Комментировать
Рома
...
Салернитана
1.27 5.70 11.50
10.04 19:00

Наставник итальянской «Ромы» Жозе Моуринью рассказал, как поменялось его отношение к победам за последние годы.

«Долгие годы я хотел побеждать прежде всего для самого себя. Сейчас я жажду побед так же сильно или даже больше, но уже не для себя, а для игроков, которые никогда ничего не выигрывали, я хочу им помочь.

Также я гораздо больше думаю об обычных болельщиках, которые улыбаются, когда их команда побеждает, и на протяжении всей недели испытывают радость из-за выигрыша своей команды. Да, я всё ещё помешан на победах, но не ради себя, как это было раньше», – передаёт слова португальского специалиста L’Osservatore Romano.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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РОМА САЛЕРНИТАНА
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