Спортивный директор «Салернитаны» осудил поведение игроков и тренеров «Ромы»

Спортивный директор «Салернитаны» Вальтер Сабатини пожаловался журналистам на неподобающее поведение игроков и тренеров «Ромы».

Сабатини заявил, что футболисты и тренеры римской команды вели себя неподобающим образом. Функционер отметил, что настоящие спортсмены не должны себе такое позволять. Вальтер добавил, что игроки и тренеры постоянно оскорбляли не только арбитра, но и футболистов «Салернитаны».

Напомним, что после матча, который завершился победой «Ромы» со счётом 2:1, Жозе Моуринью извинился перед «Салернитаной» за поведение своей команды.