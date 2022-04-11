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Чемпионат Италии. Серия А

Спортивный директор «Салернитаны» осудил поведение игроков и тренеров «Ромы»

11 Апреля 2022 • 09:39 Комментировать
Рома
2:1
Салернитана
окончен

Спортивный директор «Салернитаны» Вальтер Сабатини пожаловался журналистам на неподобающее поведение игроков и тренеров «Ромы».

Сабатини заявил, что футболисты и тренеры римской команды вели себя неподобающим образом. Функционер отметил, что настоящие спортсмены не должны себе такое позволять. Вальтер добавил, что игроки и тренеры постоянно оскорбляли не только арбитра, но и футболистов «Салернитаны».

Напомним, что после матча, который завершился победой «Ромы» со счётом 2:1, Жозе Моуринью извинился перед «Салернитаной» за поведение своей команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Серия А Вальтер Сабатини Салернитана
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