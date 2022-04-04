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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» хочет удержать Кристанте

04 Апреля 2022 • 19:26 Комментировать
Рома
...
Салернитана
1.25 5.70 11.50
10.04 19:00

«Рома» надеется продолжить сотрудничество с полузащитником Брианом Кристанте, в услугах которого заинтересованы другие клубы.

Боссы римского клуба хотели бы продлить контракт 27-летнего игрока, однако стороны пока далеки от согласия в этом вопросе, о чём сообщает Calciomercato. Интерес к итальянцу проявляют «Ювентус», «Милан» и испанская «Севилья».

Кристанте требует у своего клуба зарплату в 3,5 млн евро за год, что примерно вдвое больше его оклада по нынешнему контракту, который рассчитан до 2024 года.

Бриан Кристанте провёл 39 матчей за «Рому» в текущем сезоне. Его стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 20 млн евро.

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Рома Бриан Кристанте
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РОМА САЛЕРНИТАНА
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