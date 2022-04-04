«Рома» хочет удержать Кристанте

«Рома» надеется продолжить сотрудничество с полузащитником Брианом Кристанте, в услугах которого заинтересованы другие клубы.

Боссы римского клуба хотели бы продлить контракт 27-летнего игрока, однако стороны пока далеки от согласия в этом вопросе, о чём сообщает Calciomercato. Интерес к итальянцу проявляют «Ювентус», «Милан» и испанская «Севилья».

Кристанте требует у своего клуба зарплату в 3,5 млн евро за год, что примерно вдвое больше его оклада по нынешнему контракту, который рассчитан до 2024 года.

Бриан Кристанте провёл 39 матчей за «Рому» в текущем сезоне. Его стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 20 млн евро.