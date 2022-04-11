«Рома» не ведает поражений уже одиннадцать матчей кряду - самая продолжительная текущая серия в Серии А

Вот уже одиннадцать матчей «Рома» под руководством Жозе Моуринью не проигрывает в матчах чемпионата Италии. Последнее поражение римляне потерпели в памятном матче с «Ювентусом» 9 января - ведя в счете 3:1, они в итоге проиграли 3:4.

За это время команда одержала семь побед, а также четыре раза сыграла вничью. Это принесло ей двадцать пять очков. Это самый успешный клуб за вышеупомянутый отрезок в итальянском чемпионате. За это время команда поднялась с восьмого на пятое место в турнирной таблице.