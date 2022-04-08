Рибери рассказал о том, как отказал «Барселоне», «Ювентусу» и «Реалу»

Полузащитник «Салернитаны» Франк Рибери рассказал о том, что в период игры за мюнхенскую «Баварию» в его услугах были заинтересованы многие европейские гранды, включая «Барселону», «Ювентус» и мадридский «Реал» под руководством Жозе Моуринью.

Будет приятно встретиться с Моуринью. Он никогда не был моим тренером, но мы всегда были в хороших отношениях. Мы много раз встречались в Лиге чемпионов и всегда разговаривали после игр. В прошлом он хотел, чтобы я был в «Реале», но «Бавария» меня не отпустила. «Барселона» и «Ювентус» также звонили мне, но я не жалею, я горжусь тем, что провел 12 лет в таком клубе, как мюнхенская «Бавария», – цитирует полузащитника Football Italia.