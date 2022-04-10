«Рома» вернулась в игру и обыграла «Салернитану»

«Рома» победила «Салернитану» в 32-м туре чемпионата Италии со счётом – 2:1.
«Салернитана» вела в счёте с 22-й минуты, после точного удара Ивана Радовановича. «Рома» смогла вернуться в игру лишь на 81-й минуте, когда взятие ворот оформил Карлес Перес, а Крис Смоллинг принёс команде победу четырьмя минутами позже.
Победа не позволила «Салернитане» покинуть последнее место в турнирной таблице (16 очков), «Рома» поднялась на пятое место, имея в активе 57 очков.
Протокол игры
|Рома
|2:1
|Салернитана
|22'Радованович Иван (0:1)
|(1:1) Перес Карлес81'
|(2:1) Смоллинг Крис85'
Патрисиу Руй • 90'Кумбулла Мараш 21' 46' (Дзаньоло Николо ( 46') •Смоллинг Крис•Ибаньес Рожер•Карсдорп Рик•Кристанте Бриан 54' 75' (Верету Жордан ( 75') •Оливейра Сержиу 70' (Шомуродов Элдор ( 70') •Эль-Шаарави Стефан 69' (Перес Карлес ( 69') •Мхитарян Генрих • 80'Афена-Гьян Феликс 69' (Залевски Никола ( 69') •Абрахам Тэмми 90'
Сепе Луиджи • 71'Дьомбер Норберт • 41'Радованович Иван • 90'Раньери Лука 59' (Дрэгушин Раду ( 59') •Маццокки Паскуале 75' (Верди Симоне ( 75') •Эдерсон Хонорато•Кулибали Лассана•Бохинен Эмиль 13' 66' (Кастанос Григорис ( 66' ) • 76'Оби Джоэл 66' (Цортеа Надир ( 66' ) • 81'Джурич Милан II • 30'Рибери Франк 67' 75' (Ярошински Павел ( 75')
10 апреля. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).