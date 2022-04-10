«Рома» вернулась в игру и обыграла «Салернитану»

«Рома» победила «Салернитану» в 32-м туре чемпионата Италии со счётом – 2:1.

«Салернитана» вела в счёте с 22-й минуты, после точного удара Ивана Радовановича. «Рома» смогла вернуться в игру лишь на 81-й минуте, когда взятие ворот оформил Карлес Перес, а Крис Смоллинг принёс команде победу четырьмя минутами позже.

Победа не позволила «Салернитане» покинуть последнее место в турнирной таблице (16 очков), «Рома» поднялась на пятое место, имея в активе 57 очков.