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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» вернулась в игру и обыграла «Салернитану»

10 Апреля 2022 • 21:09 Комментировать
Рома
2:1
Салернитана
окончен

«Рома» победила «Салернитану» в 32-м туре чемпионата Италии со счётом – 2:1.

«Салернитана» вела в счёте с 22-й минуты, после точного удара Ивана Радовановича. «Рома» смогла вернуться в игру лишь на 81-й минуте, когда взятие ворот оформил Карлес Перес, а Крис Смоллинг принёс команде победу четырьмя минутами позже.

Победа не позволила «Салернитане» покинуть последнее место в турнирной таблице (16 очков), «Рома» поднялась на пятое место, имея в активе 57 очков.

Протокол игры  
Рома 2:1Салернитана
  22'Радованович Иван (0:1)
(1:1) Перес Карлес81'   
(2:1) Смоллинг Крис85'   
Патрисиу Руй   90'Кумбулла Мараш   21'  46' (Дзаньоло Николо (  46') Смоллинг КрисИбаньес РожерКарсдорп РикКристанте Бриан   54'  75' (Верету Жордан (  75') Оливейра Сержиу  70' (Шомуродов Элдор (  70') Эль-Шаарави Стефан  69' (Перес Карлес (  69') Мхитарян Генрих   80'Афена-Гьян Феликс  69' (Залевски Никола (  69') Абрахам Тэмми   90'
Запасные: Диавара АмадуВинья МатиасБове ЭдоардоСпинаццола ЛеонардоМанчини ДжанлукаФузато ДаниэлМэйтленд-Найлс Эйнсли
Сепе Луиджи   71'Дьомбер Норберт   41'Радованович Иван   90'Раньери Лука  59' (Дрэгушин Раду (  59') Маццокки Паскуале  75' (Верди Симоне (  75') Эдерсон ХоноратоКулибали ЛассанаБохинен Эмиль   13'  66' (Кастанос Григорис (  66'   76') Оби Джоэл  66' (Цортеа Надир (  66'   81') Джурич Милан II   30'Рибери Франк   67'  75' (Ярошински Павел (  75')
Запасные: Ди Таккио ФранческоВесели ФредерикБелек ВидВергани ЭдоардоГальоло РиккардоСкьявоне АндреаМикаэл
10 апреля. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

 

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окончен Наполи 2:3 Фиорентина 1.78 3.75 4.50
окончен Сассуоло 2:1 Аталанта 3.40 3.95 2.00
окончен Венеция 1:2 Удинезе 3.70 3.35 2.08
окончен Рома 2:1 Салернитана 1.35 5.10 9.50
Идет 20 минута Торино 0:0 Милан 3.60 3.45 2.13
11.04  21:45 Болонья ... Сампдория 2.27 3.40 3.25
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