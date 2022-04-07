Агент Дзаньоло заверил - его подопечный думает лишь о «Роме»

Полузащитником «Ромы» Николо Дзаньоло интересуются различные клубы - как в Италии, так и вне Апеннинского полуострова. В частности, повышенный интерес к нему проявляет туринский «Ювентус». Агент Дзаньоло, Клаудио Вигорелли, заверил общественность в том, что его подопечный думает лишь о «Роме».

- Читаю различные слухи в прессе, и удивляюсь, сколько всего пишет пресса. На самом деле решения принимаю я. Парня надо оставить в покое. Хватит обсуждать его будущее и будоражить всякими слухами. Николо думает лишь о том, как помочь «Роме» в текущем сезоне, - заявил Вигорелли, слова которого цитирует LaRoma24.it.