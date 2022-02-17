Переговоры о продлении контракта «Ювентуса» с Куадрадо начнутся сразу после дерби

Колумбийский полузащитник Хуан Куадрадо останется в «Ювентусе», этот вопрос был решен еще раньше, но сейчас появилась информация, что переговоры о продлении соглашения начнутся сразу после дерби с «Торино».

Уже известно, что руководству клуба удалось добиться взаимопонимания по размерам гонорара Куадрадо - он будет получать примерно четыре миллиона евро в год, уточняет Calciomercato. Соглашение будет продлено сроком на два года.

Куадрадо выступает за «Ювентус» с 2015 года, ранее он защищал цвета таких клубов, как «Фиорентина» и «Челси». С 2010 года защищает цвета колумбийской сборной, проведя в ее составе 108 матчей.