«Ювентус» потерял Дибалу из-за травмы

Туринский «Ювентус» не смог обыграть «Торино» в дерби. Поединок 26-го тура чемпионата Италии завершился вничью со счетом 1:1.

Помимо неудачного результата, «старая синьора» лишилась звездного нападающего Пауло Дибалы. В начале второй половины встречи аргентинский форвард покинул футбольное поле из-за повреждения. О степени серьезности травмы пока ничего неизвестно.

Напомним, что в «Ювентусе» сейчас много травмированных. Больше всего страдает оборонительная линия команды – в лазарет угодили сразу три игрока центра обороны: Даниэле Ругани, Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи.

Через несколько дней «бьянконери» сыграют первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Вильярреала». Встреча пройдет в Испании.