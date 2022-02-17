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Чемпионат Италии. Серия А

Бонуччи пропустит туринское дерби

17 Февраля 2022 • 18:02 Комментировать
Ювентус
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Торино
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18.02 22:45
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подтвердил, что защитник и вице-капитан команды Леонардо Бонуччи пропустит туринское дерби в пятницу. Также итальянец сообщил, что участие игрока в матче ⅛ финала Лиги чемпионов против испанского «Вильярреала» тоже находится под вопросом.
«Завтрашняя игра будет очень сложной. Леонардо Бонуччи пропустит матч из-за травмы, которую получил против «Аталанты». Посмотрим, сможет ли он восстановиться ко вторнику», – сообщил Аллегри на своей пресс-конференции перед туринским дерби.
В этом сезоне Бонуччи провёл 16 матчей в Серии А, где отметился тремя голами и одним ассистом. Прошлым летом футболист вместе со сборной Италии стал чемпионом Европы под руководством Роберто Манчини.
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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Торино Леонардо Бонуччи Массимилиано Аллегри
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