Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подтвердил, что защитник и вице-капитан команды Леонардо Бонуччи пропустит туринское дерби в пятницу. Также итальянец сообщил, что участие игрока в матче ⅛ финала Лиги чемпионов против испанского «Вильярреала» тоже находится под вопросом.

«Завтрашняя игра будет очень сложной. Леонардо Бонуччи пропустит матч из-за травмы, которую получил против «Аталанты». Посмотрим, сможет ли он восстановиться ко вторнику», – сообщил Аллегри на своей пресс-конференции перед туринским дерби.

В этом сезоне Бонуччи провёл 16 матчей в Серии А, где отметился тремя голами и одним ассистом. Прошлым летом футболист вместе со сборной Италии стал чемпионом Европы под руководством Роберто Манчини.