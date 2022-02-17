Аллегри призвал болельщиков «Ювентуса» поддержать команду в дерби

Завтра «Ювентусу» предстоит сразиться в туринском дерби с «Торино», и наставник «старой синьоры» Массимилиано Аллегри призвал болельщиков команды поактивнее поддержать ее в предстоящем матче. Встреча первого круга закончилась минимальной победой «Ювентуса» благодаря голу Мануэля Локателли.

- Этот матч - важный узел для нашего чемпионата. Дерби - всегда особенный матч, мы встретимся с командой, у которой сердце быка и правильная клубная философия, за что отдельное спасибо стоит сказать ее тренеру Юрчиче. Матч будет непростым, и нам нужна поддержка наших болельщиков, - заявил Аллегри, слова которого приводит ITASportPress.