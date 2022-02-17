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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри призвал болельщиков «Ювентуса» поддержать команду в дерби

17 Февраля 2022 • 22:25 Комментировать
Ювентус
...
Торино
1.57 3.95 6.20
Через 23 ч. 25 мин.

Завтра «Ювентусу» предстоит сразиться в туринском дерби с «Торино», и наставник «старой синьоры» Массимилиано Аллегри призвал болельщиков команды поактивнее поддержать ее в предстоящем матче. Встреча первого круга закончилась минимальной победой «Ювентуса» благодаря голу Мануэля Локателли.

- Этот матч - важный узел для нашего чемпионата. Дерби - всегда особенный матч, мы встретимся с командой, у которой сердце быка и правильная клубная философия, за что отдельное спасибо стоит сказать ее тренеру Юрчиче. Матч будет непростым, и нам нужна поддержка наших болельщиков, - заявил Аллегри, слова которого приводит ITASportPress.

Матч между «Ювентусом» и «Торино» состоится в пятницу, 18 февраля, в 22:45 по московскому времени. Следить за его событиями можно будет в лайв-трансляции.
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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Торино Массимилиано Аллегри
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ЮВЕНТУС ТОРИНО
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