Белотти, которым интересовался «Зенит», высказался о своём будущем

Звездный форвард «Торино» Андреа Белотти в разговоре с представителями СМИ высказался касательно своего контракта с нынешним клубом.

«Пока затрудняюсь сказать, что будет дальше. Однако если это было мое последнее туринское дерби, то я горжусь нашим выступлением», - приводятся слова бомбардира в твиттер-аккаунте инсайдера Фабрицио Романо.

В рамках 26-го тура чемпионата Италии «Торино» расписал мировую с «Ювентусом» со счетом 1:1.

Контракт Белотти с туринским клубом истекает по завершении нынешнего сезона. Среди возможных вариантов продолжения карьеры Андреа называется «Милан».