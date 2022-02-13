Стало известно, от кого из футболистов основной обоймы летом может избавиться «Ювентус». Главный тренер Массимилиано Аллегри определился с двумя игроками, которые не входят в его планы.

Речь идет о защитнике Алексе Сандро и хавбеке Адриене Рабио – клуб готов выслушать предложения по этим футболистам, вступив в переговоры еще до окончания сезона. Подобными данными у себя на страницах поделилось местное издание La Gazzetta dello Sport.

Туринцы считают, что деньги, которые тратятся на зарплату этим игрокам, не оправдываются их вкладом в результаты команды. Отмечается, что интерес к Рабио и Сандро проявляют представители английской Премьер-лиги.