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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» укажет на дверь Рабио и Алексу Сандро слухи

13 Февраля 2022 • 22:39 Комментировать (1)
Ювентус
...
Торино
18.02 22:45

Стало известно, от кого из футболистов основной обоймы летом может избавиться «Ювентус». Главный тренер Массимилиано Аллегри определился с двумя игроками, которые не входят в его планы.

Речь идет о защитнике Алексе Сандро и хавбеке Адриене Рабио – клуб готов выслушать предложения по этим футболистам, вступив в переговоры еще до окончания сезона. Подобными данными у себя на страницах поделилось местное издание La Gazzetta dello Sport.

Туринцы считают, что деньги, которые тратятся на зарплату этим игрокам, не оправдываются их вкладом в результаты команды. Отмечается, что интерес к Рабио и Сандро проявляют представители английской Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Алекс Сандро Адриен Рабио Трансферы футбола - лето 2022
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Комментарии (1)
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ivan_petrenko95
13 Февраля 2022 в 22:56
оба вообще не потеря, надо продавать
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окончен Эмполи 1:1 Кальяри 2.00 3.70 3.50
окончен Верона 4:0 Удинезе 1.85 3.50 4.40
окончен Дженоа 1:1 Салернитана 1.85 3.55 4.30
окончен Сассуоло 2:2 Рома 3.35 3.80 2.05
Идет 45 минута Аталанта 0:0 Ювентус 2.70 3.55 2.55
14.02  22:45 Специя ... Фиорентина 4.00 3.80 1.89
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