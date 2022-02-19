Юрич: Мы отлично закрыли лидеров «Ювентуса»

«Торино» достойно провел дерби против «Ювентуса», сумев спастись от поражения благодаря голу Андреа Беллотти. Хорватский наставник «гранатовых» Иван Юрич доволен действиями своих игроков, считая, что «Торино» стабильно растет. В первом круге «Торино» проиграл «Ювентусу» с минимальным счетом, сейчас сумел уйти от поражения - в этом смысле прогресс действительно бесспорен.

- За последние семь месяцев мы серьезно прибавили. Сегодня мы даже заслуживали победу. Иногда были ошибки, но я видел рвение игроков, и у нас были длинные отрезки, когда мы доминировали на поле. Влахович ничего не показал, также мы удачно закрыли Дибалу и Морату - лидеров «Ювентуса», - заявил Юрич, слова которого приводит La Gazzetta Dello Sport.