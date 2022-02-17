У вингера «Ювентуса» Федерико Бернардески летом этого года истекает срок действия контракта с клубом. Итальянец не смог договориться со «старой синьорой», поэтому начал переговоры с другими представителями Серии А.

Впрочем, даже миланские гранды, которые проявляли к нему интерес, не готовы удовлетворить финансовые требования футболиста. Как свидетельствует журналист Николо Скира, ни «Милан», ни «Интер» не хотят платить Бернардески четыре с половиной миллиона евро в год.

Напомним, что именно такую зарплату полузащитник требовал и у «Ювентуса». Туринцы в свою очередь предлагали ему соглашение с годовым окладом в три миллиона.