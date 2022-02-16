Президент «Бешикташа»: «Балотелли перейдёт в «Ювентус»

Президент турецкого «Бешикташа» Ахмет Нур Чеби вступил в словесную перепалку со своим коллегой из «Адана Демирспора» Муратом Санджаком. Ранее президент команды, в которой выступает Марио Балотелли, заявил, что «Бешикташ» назначит на пост главного тренера Шенола Гюнеша.

«Я не могу вспомнить, чтобы Санджак был руководителем «Бешикташа». Не могу вспомнить момент, когда назначил его человеком, который высказывается о клубе в прессе. Это было неуместно со стороны президента «Адана Демирспор» комментировать решения, которые его не касаются, тем более эти слова были ложью. Я тоже могу придумать, что Винченцо Монтелла возглавит «Трабзонспор» в следующем сезоне, а Марио Балотелли перейдёт в «Ювентус», – заявил президент «Бешикташа».