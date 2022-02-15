Полузащитнику «Торино» прооперировали нос

Хавбек «Торино» Томмазо Побега лег под операционный нож, хирурги прооперировали ему нос и теперь 22-летний футболист будет выступать в специальной защитной маске. Побега получил травму в матче против «Венеции», в котором его команда, к тому, еще и проиграла со счетом 1:2.

Операция прошла в Турине, ее провел профессор Либеро Тубино в присутствии медицинского персонала «Торино», сообщает toronews.net.

Побега принадлежит «Милану», в «Торино» он выступает на правах аренды. В текущем сезоне он сыграл в 21 матче, в которых ему удалось забить четыре мяча.