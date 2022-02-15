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Чемпионат Италии. Серия А

Полузащитнику «Торино» прооперировали нос

15 Февраля 2022 • 08:25 Комментировать
Ювентус
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Торино
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18.02 22:45

Хавбек «Торино» Томмазо Побега лег под операционный нож, хирурги прооперировали ему нос и теперь 22-летний футболист будет выступать в специальной защитной маске. Побега получил травму в матче против «Венеции», в котором его команда, к тому, еще и проиграла со счетом 1:2.

Операция прошла в Турине, ее провел профессор Либеро Тубино в присутствии медицинского персонала «Торино», сообщает toronews.net.

Побега принадлежит «Милану», в «Торино» он выступает на правах аренды. В текущем сезоне он сыграл в 21 матче, в которых ему удалось забить четыре мяча.
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Евро-Футбол.Ру,
Торино Томмазо Побега
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ЮВЕНТУС ТОРИНО
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